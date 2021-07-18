Угроза водительского коллапса. В Алтайском крае предложили провести ревизию шоферов

Представители Общероссийского Народного фронта предложили провести анализ кадрового состава водителей перед тем, как закупать новые автобусы для работы на муниципальных маршрутах, сообщают в ОНФ.

Данная инициатива связана с тем, что в 2021 году правительство края планирует выделить 300 млн рублей на обновление парка подвижного состава в 24 муниципалитетах.

В этом контексте в ОНФ ранее выступили с предложением использовать на муниципальных маршрутах автобусы малой вместимости.

«Согласно предварительным данным, помимо двух троллейбусов планируется закупить 106 автобусов среднего и малого класса (ГАЗелей и ПАЗов). Но даже в малых автобусах будет не менее 12 мест, а значит, управлять ими смогут только водители категории D. Кроме того, потребуется установка тахографов», — отмечают в Народном фронте.

Водитель автобуса. Михаил Хаустов

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк указывает на то, что до объявления конкурсных процедур краевому минтрансу следует изучить кадровый состав водителей в тех муниципалитетах, куда планируется поставить новый транспорт, а уже затем формировать заказ на новые автобусы.