Угроза водительского коллапса. В Алтайском крае предложили провести ревизию шоферов

Данная инициатива связана с тем, что в 2021 году правительство края планирует выделить 300 млн рублей на обновление парка подвижного состава в 24 муниципалитетах.
В этом контексте в ОНФ ранее выступили с предложением использовать на муниципальных маршрутах автобусы малой вместимости.
«Согласно предварительным данным, помимо двух троллейбусов планируется закупить 106 автобусов среднего и малого класса (ГАЗелей и ПАЗов). Но даже в малых автобусах будет не менее 12 мест, а значит, управлять ими смогут только водители категории D. Кроме того, потребуется установка тахографов», — отмечают в Народном фронте.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк указывает на то, что до объявления конкурсных процедур краевому минтрансу следует изучить кадровый состав водителей в тех муниципалитетах, куда планируется поставить новый транспорт, а уже затем формировать заказ на новые автобусы.
«Возможно, закупить больше восьмиместных автобусов, которыми могут управлять водители категории В. Иначе может случиться так, что за руль некому будет сесть. Ведь на селе проблема старения и дефицита водителей категории D стоит особенно остро. К тому же это позволит закупить больше транспорта и не тратиться на тахографы», — отметил Войтюк.