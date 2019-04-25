Улицу Попова в Барнауле расширят за 600 миллионов рублей. Подробности проекта

Стоимость реконструкции участка улицы Попова между улицами Власихинской и Трактовой протяженностью 3,2 км составляет 600,5 млн рублей. Такова начальная цена тендера на этот объект, следует из материалов сайта госзакупок.

Аукцион состоится 17 мая. Победитель получит право реконструировать участок в течение двух строительных сезонов — до 1 октября 2020 года.

Подрядчику предстоит расширить этот участок. Сейчас машины едут там по двум-трем полосам. Если двигаться от ул. Власихинской в сторону промзоны, проезжая часть находится слева от трамвайных рельсов, а в районе завода «Алтайтара» двухполосная дорога пересекает трамвайные пути и продолжается уже справа.

После реконструкции с каждой стороны от рельсов будет по три 3,5-метровые полосы для движения транспорта, следует из чертежей в проектной документации. Расчетная скорость движения по обновленной улице составит 80 км/ч. Вдоль дороги сделают тротуар шириной 3 метра, на остановке «ЗСВ» установят светофор, а также продлят ливневку (ее протяженность увеличится с 1,3 до 2,6 км).

Ул. Попова реконструируют по проекту «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). По нему в дороги барнаульской агломерации (краевая столица, Новоалтайск и региональные трассы в радиусе 50 км) в 2019 году вложат 1,4 млрд рублей. Из них 680 млн придет из федеральной казны. На эти деньги удастся привести в порядок примерно 100 км дорог.

Посмотреть все улицы, где в 2019 году будут менять асфальт, можно на нашей интерактивной карте.

Напомним, ранее предприниматели жаловались, что участок ул Попова от пересечения с ул. Власихинской до Трактовой перегружен машинами, из-за чего проезд до расположенных там предприятий занимает слишком много времени.