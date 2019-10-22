«Умудряются бегать, где попало»: после громкого ДТП в Барнауле власти рассказали о противостоянии пешеходов и водителей

В Барнауле 20 октября на нерегулируемом пешеходном переходе сбили трех женщин . Многие горожане уверены, что ДТП можно было избежать, если бы на перекрестке был светофор. Представители власти рассказали, что делают в городе для улучшения безопасности и почему некоторые аварии пока предупредить нельзя.

«Личного состава на все улицы не хватит»

ДТП на Комсомольском проспекте с тремя пострадавшими обсудили 21 октября на пресс-конференции по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вопросы о громкой аварии задали журналисты.

Владислав Перцев, начальник алтайской ГИБДД, напомнил, что камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и светофоры часто устанавливают в местах концентрации ДТП. Туда же в основном направляют экипажи, однако охватить все дороги невозможно.

Владислав Перцев,

начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю:

Теперь, наверное, будем вносить предложения при реконструкции дорог или проведении капитального ремонта о совмещении пешеходных переходов с искусственными дорожными неровностями. Другого выхода нет. Личного состава, так скажем, на все улицы не хватит.

Экипажи несут службу в различных районах городах. Например, если это учебные заведения, то личный состав находится рядом и перед началом занятий и после, а также во время перемен. Кроме того, наряды приближают к тем местам, где есть массовое скопление людей. Например, к предприятиям.

ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права. мвд. рф

Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города рассказал, что в каждом муниципалитете работают комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В год устанавливают от четырех до шести светофорных объектов на наиболее аварийно-опасных участках.

«В первую очередь, в случае аварии либо, анализируя ситуацию в течение года, понимаем, что образовалось место концентрации ДТП. ГИБДД вносит предложения по мерам, которые нужно выполнить, чтобы обеспечить безопасность. Будь то светофорный объект, островок безопасности или искусственная дорожная неровность. Решение об установке технических средств по организации дорожного движения принимает комиссия». — заявил Антон Шеломенцев.

Он также отметил, что вопрос по месту, где 20 октября произошло ДТП с тремя пострадавшими рассмотрят в ближайшее время.

«Пешеходные переходы сделаны везде , где можно и нельзя»

В свою очередь Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края, напомнил о комплексной схеме организации дорожного движения. Она многофакторная и, в частности, учитывает вопросы интенсивности движения и видимости .

Пешеходный переход. altapress.ru

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

У нас пешеходные переходы сделаны везде, где можно и нельзя, если честно говорить. Мы выезжаем с одного пешеходного перехода, попадаем на другой. Простой пример — проспект Красноармейский. <…> На участке менее, чем 800 метров у нас четыре пешеходных перехода, три из которых — регулируемые. И у нас еще люди умудряются между этими пешеходными переходами бегать, где попало.

Александр Дементьев добавил, что устанавливая светофоры и искусственные неровности, власти борются не с причиной, а следствием. По его словам, причина в некоторой мере, — это общее неуважение водителей и пешеходов. А должно быть наоборот.

Министр транспорта также напомнил, что пешеход является участником движения и он тоже должен беспокоиться о том, увидел его водитель или нет.

«Мы снова возвращаемся к этому вопросу. В темное время суток, без светоотражающих элементов молодые люди, надев капюшон на голову и воткнув наушники в уши, слушая музыку, выходят из-за кустов и идут через дорогу. Никому легче не будет, если тебя собьют на пешеходном переходе», — заявил Александр Дементьев.

Кроме того, министр транспорта региона сообщил, что по законодательству нельзя просто установить камеры фиксации нарушений ПДД. Тем более, если речь идет не о месте концентрации ДТП.

«Есть мнение, что данными средствами мы каким-то образом мешаем водителям, ограничиваем их и пытаемся их, грубо говоря, поймать на штраф. Такого желания нет. А есть желание предупредить», — поделился Александр Дементьев.

Так при строительстве участка дороги эксперты понимают, что будет повышена скорость. Поэтому часто строят не только проезжую часть, но и устанавливают камеры и неровности (например, «лежачие полицейские»).

Лежачий полицейский. Михаил Хаустов

«Ровную дорогу делаем искусственно неровной для того, чтобы сбить скорость. Не делая это, мы не получим результат — менее четырех погибших на 100 тысяч человек населения. Он тоже очень важен», — резюмировал министр транспорта Алтайского края.

Александр Дементьев также отметил, что на отремонтированных участках число аварий уменьшается. Однако в случае ДТП повышается тяжесть последствий, потому что скорость автомобильного потока увеличилась.