Усовершенствованный Бамблби. Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 2,8 млн рублей

Автомобиль подойдет фанатам трансформеров или просто любящим яркие цвета людям.
"Люди, видя этого красавчика, забывают куда они шли и вообще теряют любую связь с реальностью! Вы всегда будете в центре внимания, не важно какие автомобили едут рядом с вами в потоке, все они меркнут на фоне этого яркого демона!" - пишет владелец.
В машине есть климат-контроль, датчики света и дождя, а так же бортовой компьютер.
По словам продавца, Camaro в отличном состоянии.
У Chevrolet Camaro бензиновый двигатель на 2 л и 238 лошадиных сил.