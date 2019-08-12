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12 августа 22°C

Второй в Сибири. В алтайском городе появился супертроллейбус

В Рубцовске пополнили парк общественного транспорта новым супертроллейбусом. Директора предприятия МУТП Сергея Черноиванова машина сразу впечатлила, пишет «Местное время».

В Рубцовск привезли новый современный троллейбус.
В Рубцовск привезли новый современный троллейбус.
rubtsovskmv.ru

Троллейбус модели «5298−01 Авангард» — это транспорт нового поколения с автономным ходом, низким уровнем пола по всей длине салона, рассказывает Черноиванов. Троллейбус очень маневренный даже на самых трудных городских маршрутах.

Концепция остекления боковин кузова позволяет пассажирам в инвалидных колясках и маленьким детям во время поездки видеть Рубцовск.

В салоне яркое светодиодное освещение, а на поручнях есть USB-порты, которые можно использовать для подзарядки мобильных устройств.

В машине установлено шесть компьютеров, механика практически отсутствует. Перед водителем несколько мониторов: на один из них передаются данные системы видеонаблюдения, установленной в салоне, на другом — система записи и хранения информации технического состояния электронного управления тяговым двигателем, неполадок и много другого. Третий экран — это GPS-навигация и приборы контроля режима работы водителя.

Обошелся он в 11,3 млн рублей.

Подобных троллейбусов больше нет ни в одном из населенных пунктов Алтайского края. Такую машину на территории СФО до сегодняшнего дня можно было встретить только в Иркутске.

В сентябре новый троллейбус выйдет в свой первый рейс.

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