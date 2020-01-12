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Автоновости

В алтайском городе автовладельцы облюбовали хоккейную коробку для парковки

В одном из дворов Бийска автовладельцы буквально оккупировали хоккейную коробку. Жительница ближайшего дома сфотографировала новую стоянку и разместила ее в соцсетях со словами: «Я в шоке. Что ж вы удивляетесь, что дети ходят в ТЦ?». Однако многие ее возмущение не поддержали.

Телефон. Инстаграм.
Телефон. Инстаграм.
СС0

Стоянка вместе хоккея

На фотографии видно более двух десятков автомобилей, припаркованных в границах хоккейной коробки. Льда на ней, впрочем, нет.

Я в шоке от происшедшего на Воинов-Интернационалистов. Ребята, почему люди до сих пор удивляются, что их дети куда то едут — в ТЦ и т. д. Так вы в своих дворах-то что-нибудь сделайте! Вместо хоккейной коробки для детей сделали парковку для машин. Для машин есть другое место! — сказала автор фото в соцсети «Инцидент Бийск».

Парковка в Бийске.
Парковка в Бийске.
vk.com/incident22

Тему активно комментируют подписчики.

«Вот так обстоят дела со спортом в Бийске», — согласился с основной мыслью автора фото один из подписчиков аккаунта в Инстаграм «Бийск_мой_город».

«Сами-то чем занимаетесь»?

Другие же говорят о социальной пассивности жителей, которые легко публикуют йотов соцсетях, а сами ничего не делают.

А вы способны для своих деток хотя бы горку во дворе слепить? В этом году снега навалом. А зачем? Из окна прекрасный вид для фоток в инсту с критикой, что вечно кто-то что-то должен, пишет один из инстаграмеров.

Хоккей.
Хоккей.
unsplash.com

Однако, как выяснилось, сделать ледовую площадку не так-то просто: «Мужики хотели залить, но им не дала управляющая компания — не разрешила брать воду с подвала… Так и засыпало снегом».

Кстати, некоторые жильцы и сами против: ведь за воду им придется заплатить по строчке «общедомовые нужды». А платить-то и не хочется.

«А куда ставить машину?»

Но, видимо, сама ситуация возникла не потому, что люди против занятий физкультурой и спортом. Просто машину ставить негде — а хоккейная коробка по назначению все равно не используется.

В общем, в этим трудно поспорить.

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