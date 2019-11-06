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Автоновости

В алтайском городе легковушка «поторопила» грузовик «Почты России»

Днем 6 ноября в Бийске на ул. Ленина произошло ДТП с участием грузовика, сообщили в группе «Инцидент Бийск» свидетели аварии.

ДТП с почтовым грузовиком.
ДТП с почтовым грузовиком.
"Инцидент Бийск"

Водитель легковушки не выдержал дистанцию и врезался в грузовик «Почты России».

Комментаторы шутят, что автомобилист хотел подтолкнуть «почтовый» автомобиль, чтобы он быстрее вез корреспонденцию.

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