В алтайском городе легковушка «поторопила» грузовик «Почты России»

Водитель легковушки не выдержал дистанцию и врезался в грузовик «Почты России».
Комментаторы шутят, что автомобилист хотел подтолкнуть «почтовый» автомобиль, чтобы он быстрее вез корреспонденцию.
Днем 6 ноября в Бийске на ул. Ленина произошло ДТП с участием грузовика, сообщили в группе «Инцидент Бийск» свидетели аварии.
Водитель легковушки не выдержал дистанцию и врезался в грузовик «Почты России».
Комментаторы шутят, что автомобилист хотел подтолкнуть «почтовый» автомобиль, чтобы он быстрее вез корреспонденцию.
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