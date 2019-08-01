В алтайском городе «портал» на дороге угрожает автомобилистам

Глубина ямы — около 50 см, сообщают горожане.
В Рубцовске на дороге образовалась глубокая яма
Инцидент Рубцовск
Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность в этом районе.
В Рубцовске на пересечении улиц Комсомольской и Киевской образовалась глубокая яма. «А вот и новая „жертва“ ямы», — пишут очевидцы в паблике «Инцидент Рубцовск» под фото машины.
Глубина ямы — около 50 см, сообщают горожане.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность в этом районе.
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