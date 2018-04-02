В Бийске, в обед 2 апреля, первоклассника на "зебре" сбил трамвай, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
В алтайском городе трамвай сбил маленького мальчика. Фото : vk.com/incident_22.
В алтайском городе трамвай сбил маленького мальчика. Фото : vk.com/incident_22.
В алтайском городе трамвай сбил маленького мальчика. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП произошло в 12:35 на улице Мерлина,9. Трамвай под управлением 41-летней женщины наехал на ребенка. Первоклассник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии 8-летний мальчик получил различные телесные повреждения. Ребенка госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.