В Бийске, в обед 2 апреля, первоклассника на "зебре" сбил трамвай, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

В алтайском городе трамвай сбил маленького мальчика. Фото : vk.com/incident_22. В алтайском городе трамвай сбил маленького мальчика. Фото : vk.com/incident_22. В алтайском городе трамвай сбил маленького мальчика. Фото : vk.com/incident_22. ДТП произошло в 12:35 на улице Мерлина,9. Трамвай под управлением 41-летней женщины наехал на ребенка. Первоклассник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 8-летний мальчик получил различные телесные повреждения. Ребенка госпитализировали. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.