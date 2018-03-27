В Барнауле ищут водителя, который сбил пешехода

В Барнауле, утром 5 марта, автомобиль наехал на пешехода. Водителя до сих пор ищут, сообщает пресс-служба барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 11:20 на улице Попова,143. Неустановленная иномарка сбила пешехода и уехала. Известно, что автомобиль светлого цвета, руль находится слева.
Всех, кто что-либо знает о ДТП, просят сообщить по тел.: 393-605, 393-544, или 391-090, 393-555, или 02
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