В Барнауле ищут водителя, который сбил пешехода

ДТП произошло в 11:20 на улице Попова,143. Неустановленная иномарка сбила пешехода и уехала. Известно, что автомобиль светлого цвета, руль находится слева.

Всех, кто что-либо знает о ДТП, просят сообщить по тел.: 393-605, 393-544, или 391-090, 393-555, или 02

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