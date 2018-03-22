Новосибирский пешеход погиб под колесами МАЗа из Алтайского края

В Новосибирске погиб 48-летний местный житель, переходивший в неположенном месте Старое шоссе. Мужчину сбил автомобиль МАЗ, которым управлял 50-летний житель Алтайского края, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Авария случилась вечером 20 марта. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.
Как сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54, в нескольких метрах от места аварии находится надземный пешеходный переход.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.