Автоновости

Новосибирский пешеход погиб под колесами МАЗа из Алтайского края

Сегодня, 09:42.
Автоновости

В Новосибирске погиб 48-летний местный житель, переходивший в неположенном месте Старое шоссе. Мужчину сбил автомобиль МАЗ, которым управлял 50-летний житель Алтайского края, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В Новосибирске под колесами алтайского МАЗа погиб пешеход. 20 марта 2018 года.
В Новосибирске под колесами алтайского МАЗа погиб пешеход. 20 марта 2018 года. Фото : vk.com/act54.

Авария случилась вечером 20 марта. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Как сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54, в нескольких метрах от места аварии находится надземный пешеходный переход.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus