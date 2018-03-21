В Барнауле автомобиль на скорости врезался в ограждение.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улицы Северо-Западная и Юрина. Автомобиль Toyota после ДТП врезался в ограждение рядом с трамвайными путями. Пострадавших нет.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru рассказали, что водители самостоятельно оформили аварию.

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