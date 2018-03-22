Автоновости

В Барнауле иномарка попала в ДТП и вылетела с дороги в лес

Сегодня, 08:38.
Автоновости

22 марта в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Авария случилась на улице Лесной тракт, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

ДТП в Барнауле на Лесном тракте. 22 марта 2018 года.
ДТП в Барнауле на Лесном тракте. 22 марта 2018 года. Фото : Алексей Шушаков vk.com/barneos22.

Машину съехала с дороги и застряла с сугробе на обочине. О пострадавших не сообщается.

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