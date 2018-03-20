В Барнауле поезд столкнулся с грузовым автомобилем

ДТП на трамвайных путях. Фото: Алексей Дворников, "Барнаул22". ДТП на трамвайных путях. Фото: Алексей Дворников, "Барнаул22". ДТП на трамвайных путях. Фото: Алексей Дворников, "Барнаул22". ДТП на трамвайных путях. Фото: Алексей Дворников, "Барнаул22". ДТП на трамвайных путях. Фото: Алексей Дворников, "Барнаул22". ДТП на трамвайных путях. Фото: Алексей Дворников, "Барнаул22". ДТП на трамвайных путях. Фото: Алексей Дворников, "Барнаул22". ДТП на трамвайных путях. Фото: Алексей Дворников, "Барнаул22".

Авария произошла примерно в 17:30. По словам очевидцев, на место приехала "техника для разбора последствий".

В ГИБДД Барнаула altapress.ru сказали, что им пока не поступала информация об этом ДТП. О пострадавших ничего не известно. Обстоятельства аварии уточняются.