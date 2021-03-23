В Алтайском крае автобусам отрывает колеса на убитой дороге

Автобус в тот день вышел в рейс в исправном состоянии, но у Благовещенки на аварийном участке трассы произошла поломка болта крепления колеса.

Водитель починил его и продолжил движение, но вскоре колесо сломалось снова.

«Там качество дороги таково, что вырывает балки, отваливаются колеса — техника просто не выдерживает. Кочка на кочке! Даже когда я машину послал с запасными частями, то везли их долго, потому что водитель даже на легковой машине не смог ехать больше 40−50 километров. А как автобусу ехать? Весной автобус из Романово до Благовещенки часто опаздывает, потому что он вынужден ползти по дороге, а иначе мы поотрываем колеса и подвески, и все подушки безопасности повылетают! Ну невозможно ездить», — цитируют «Вести» руководителя компании.

По словам Фарафонова, на сегодня к нему обратилось трое пассажиров с просьбой вернуть деньги за билеты. Эти люди ехали до Барнаула, средства им вернут в кассе барнаульского автовокзала.