В Алтайском крае автоледи разнесла АЗС и убежала

Водитель Mazda не справилась с управлением и влетела в заправку на трассе в сторону поселка Мирный Зонального района. Свидетели пишут, что женщина была пьяна.

ДТП случилось 2 июля. В автомобиле сработала подушка безопасности. Девушка с места происшествия убежала, говорят очевидцы.

«Разнесла заправку. И скрылась с места ДТП», — пишут в группе «Инцидент Бийск».

Также водители сообщают о ДТП у Налобихи на бийской трассе. Там МАЗ подмял отечественный автомобиль.

ДТП у Налобихи. Barnaul22

«Несмотря на то, что машину погнуло пополам, а от водительского места ничего не осталось, никто серьезно не пострадал. Я позвонил 112, и парню пассажиру руку перемотал, он порезался битым стеклом. Дед водитель в рубашке родился, ударом водительское сиденье развернуло так, что он оказался на месте пассажира, что и спасло», — пишет очевидец ДТП.