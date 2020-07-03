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Автоновости

В Алтайском крае автоледи разнесла АЗС и убежала

Водитель Mazda не справилась с управлением и влетела в заправку на трассе в сторону поселка Мирный Зонального района. Свидетели пишут, что женщина была пьяна.

ДТП на АЗС у Мирного.
ДТП на АЗС у Мирного.
https://vk.com/avarcomdtp

ДТП случилось 2 июля. В автомобиле сработала подушка безопасности. Девушка с места происшествия убежала, говорят очевидцы.

«Разнесла заправку. И скрылась с места ДТП», — пишут в группе «Инцидент Бийск».

Также водители сообщают о ДТП у Налобихи на бийской трассе. Там МАЗ подмял отечественный автомобиль.

ДТП у Налобихи.
ДТП у Налобихи.
Barnaul22

«Несмотря на то, что машину погнуло пополам, а от водительского места ничего не осталось, никто серьезно не пострадал. Я позвонил 112, и парню пассажиру руку перемотал, он порезался битым стеклом. Дед водитель в рубашке родился, ударом водительское сиденье развернуло так, что он оказался на месте пассажира, что и спасло», — пишет очевидец ДТП.

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