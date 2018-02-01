В Алтайском крае автомобиль перевернулся на крышу

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на Тогульском тракте на выезде из Первомайского. На снимках с места ДТП видно, что автомобиль лежит на крыше. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.

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