В Алтайском крае автомобиль съехал с дороги и опрокинулся на крышу в озеро

Водитель не справился с управлением и сначала съехал с дороги, а потом автомобиль опрокинулся в озеро.
Люди, находившиеся в салоне, успели выбраться из автомобиля. Спасти вещи, документы и телефоны не удалось.
В Алтайском крае на выходных сотрудники ГИБДД и МЧС Поспелихинского района достали из озера автомобиль, пишет газета «Новый путь».
Водитель не справился с управлением и сначала съехал с дороги, а потом автомобиль опрокинулся в озеро.
Люди, находившиеся в салоне, успели выбраться из автомобиля. Спасти вещи, документы и телефоны не удалось.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter