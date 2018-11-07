В Алтайском крае автомобиль съехал с дороги и опрокинулся на крышу в озеро

В Алтайском крае на выходных сотрудники ГИБДД и МЧС Поспелихинского района достали из озера автомобиль, пишет газета «Новый путь».

Водитель не справился с управлением и сначала съехал с дороги, а потом автомобиль опрокинулся в озеро.

Люди, находившиеся в салоне, успели выбраться из автомобиля. Спасти вещи, документы и телефоны не удалось.