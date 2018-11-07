Под Барнаулом женщина погибла в жестком столкновении Toyota и грузовика

На дороге в Алтайском крае утром 7 ноября столкнулись Toyota Allion и грузовик Volvo. В результате ДТП скончалась женщина-водитель легкового автомобиля, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД региона.

ДТП произошло в 08:10 на 22 км трассы «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан». По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Toyota Allion не справилась с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo, которым управлял 52-летний водитель.

В результате аварии от полученных травм 33-летняя женщина-водитель скончалась на месте ДТП до приезда медиков.

ДТП в Алтайском крае 7 ноября. Родислав Немиров в vk.com/barneos22

На снимках с места ДТП видно, что от удара Toyota Allion серьезно смяло. Повреждения получил и грузовик Volvo.

Полицейские выясняют все обстоятельств произошедшего.