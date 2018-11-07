Любят Lexus, ездят на Lada: что статистика продаж автомобилей говорит о жителях Алтая

Жители Алтайского края обожают внедорожники, соскучились по Toyota и Lexus, а также предпочитают дешевым иномаркам российские Lada. Altapress.ru изучил статистику продаж новых автомобилей в Алтайском крае и сделал 8 выводов о вкусах, страхах и благосостоянии жителей края.

С жиру не бесятся

Покупателей в автосалонах Барнаула и Бийска становится больше. Но ненамного. За 9 месяцев 2018 года жители Алтайского края поставили на учет 6,5 тыс. новых легковых машин. Это на 13% больше, чем в январе-сентябре 2017-го. Такие данные altapress.ru предоставили в аналитическом агентстве «Автостат».

И все же это сильно меньше, чем в «жирные» годы. Для сравнения: в 2012 году за тот же период жители региона купили 14,2 тыс. авто.

Выбирают отечественное

Практически каждый четвертый покупатель новой машины уезжает из автосалона на Lada. Отечественная марка традиционно доминирует в Алтайском крае, а в 2018 году увеличила отрыв от конкурентов. Самый популярный иностранный бренд — Hyundai — продал вдвое меньше машин.

Второй российские автопроизводитель — УАЗ — таким числом клиентов похвастаться не может, но в Алтайском крае он втрое популярнее, чем в других регионах. Так, на местном рынке его доля 6%, а на российском — всего 2%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.

Массово покупают самую дешевую машину

Главный бестселлер в Алтайском крае — бюджетная Lada Granta (стоит 420−614 тыс. рублей). В других регионах она не настолько популярна: в целом по стране за звание самого продаваемого авто года борются более солидные Lada Vesta (595−902 тыс. рублей) и KIA RIO (725−1055 тыс. рублей).

Не доверяют «китайцам» и «узбекам»

Ни один подчеркнуто бюджетный иностранный бренд не смог стать в глазах жителей региона полноценной альтернативой Lada. Даже японский Datsun, который предлагает по сути доработанные модели «АвтоВАЗа», не попал в десятку самых востребованных марок.

У других дела хуже. Китайский Lifan с начала года потерял 30% покупателей (92 проданные машины к концу сентября), а машины узбекского Ravon и вовсе купили только 24 человека (на 64% меньше, чем годом ранее).

Пересаживаются с Solaris на российскую машину

Жители региона «распробовали» отечественную Lada Vesta. Продажи модели выросли вдвое. Как видно из статистики, на Vesta пересаживаются с Hyundai Solaris (стоит 695−955 тыс. рублей). Новое поколение традиционно самой популярной иномарки сдает позиции в регионе: продажи седана упали на треть.

Одна из причин, почему отечественная Vesta обогнала южнокорейского конкурента — «АвтоВАЗ» добавил в линейку универсал и «псевдокроссоверные» модификации с увеличенным дорожным просветом. Они дороже, но для Алтайского края оказались актуальными.

Любят дешевых «проходимцев»

Hyundai взял реванш в другом сегменте — небольших городских паркетников. Дилер марки не успевает выдавать ключи от Creta — спрос на модель вырос на 54%.

Вообще кроссоверы и внедорожники в Алтайском крае чрезвычайно популярны. По данным «Автостата», регион входит в топ-12 регионов по доле продаж таких машин. 54% новых авто, что выезжают за пределы дилерских центров Барнаула и Бийска — с повышенной проходимостью.

Автомобили в Барнауле Станислав Филатов ( vk.com/matador_gt)

Топ-5 самых популярных моделей в этом сегменте — бюджетные. Все можно купить менее чем за 1 миллион рублей.

Hyundai Creta ( 905−1283 тыс. рублей);

905−1283 тыс. рублей); Chevrolet Niva ( 628−775 тыс. рублей);

628−775 тыс. рублей); Lada 4×4 ( 504−717 тыс. рублей);

504−717 тыс. рублей); Renault Duster ( 700−1114 тыс. рублей);

700−1114 тыс. рублей); UAZ Patriot ( 747−1049 тыс. рублей).

В прочем, более дорогие модели тоже продаются неплохо. Например, спрос на Mitsubishi, чья линейка состоит только из джипов и кроссоверов стоимостью от 1,150 млн рублей, в Алтайском крае в 2018 году вырос на 70%.

Соскучились по официальному дилеру японских авто

С начала года компания «АлтайЕвроМоторс» в Барнауле запустила продажи Toyota и Lexus в статусе официального дилера. До этого в течение двух лет регион оставался без официального представительства марок. Напомним, до феврале 2016 года японские бренды в Барнауле представляла новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс», которая в итоге обанкротилась.

Продажи Toyota и Lexus в 2016 и 2016 годах не упали. Люди покупали эти машины у местных серых дилеров или «официалов» в других регионах. Тем не менее, возвращение официального дилера в Барнаул сопровождается всплеском продаж. Так, за три квартала 2018 года жители Алтайского края купили почти 600 новых Toyota (+41%) и более 200 Lexus (+42%).

Презентация абсолютно новой Toyota Camry. архив Тойота Центр АЕМ

Впечатляющую динамику продаж показал и другой японский бренд, у которого в 2018 году появился официальный дилер — Infiniti. Продажи авто этой марки выросли в 2,5 раза, но абсолютный показатель не такой впечатляющий: 24 авто.

Богатые присматриваются к «англичанам»

В премиальном сегменте продажи заметно выросли у британских Land Rover (на 72%, до 50 шт.) и Jaguar (на 83%, до 11 шт.).

При этом упал спрос на немецкие BMW (-9%, до 74 шт.) и Audi (-32%, до 30 шт.). Но не все германские марки теряют свою аудиторию в Алтайском крае: Mercedes увеличил продажи на 8% (78 машин), а Porcshe — на 220% (16 авто).

Автомобили в Барнауле. Авторынок drom.ru

Самыми эксклюзивными покупками 2018 года можно считать Bentley Bentayga (от 12 млн рублей), Maserati Levante (от 6,5 млн рублей), Cadillac Escalade (от 4,5 млн рублей) и Porsche Panamera (от 8 млн рублей). Добавим, что в 2017 году автопарк региона пополнился новым Aston Martin DB11 (от 15 млн рублей).

Рынок б/у авто: хиты продаж — «старье»

Прослойка покупателей новых автомобилей в Алтайском крае достаточно узкая. 92% автомобилей, которые ставят на учет в ГИБДД жители региона — подержанные. По данным «Автостата», по доле б/у машин в общем объеме продаж край входит в топ-15 регионов России.

Как следует из данных «Автостата», жители Алтайского края в основном любят только две марки: Toyota и Lada. На них приходится почти половина сделок.

ТОП-10 самых востребованных б/у машин в регионе сплошь состоит из моделей этих двух марок (за исключением Chevrolet Niva, которую «АвтоВАЗ» выпускает на совместном предприятии с General Motors).

Половина моделей из этого списка давно не выпускаются. Речь о вазовских «шестерках», «семерках» и «десятках», а также о Toyota Vista и Carina. Остальные модели выпускаются десятками лет, и понятно, что основная масса их перепродаж приходится на не совсем «свежие» экземпляры.

Это неудивительно: средний возраст легкового автомобиля в Алтайским крае — 17,2 года. По этому показателю регион за полтора года опустился с 70 на 73 место в рейтинге субъектов РФ.

О том, как и сколько зарабатывают перекупщики б/у машин в Барнауле, читайте в нашем материале.

Факт

Объем рынка новых автомобилей в Алтайском крае составляет 0,5% от общероссийского.

Цифра

23 новых автомобиля в среднем ежедневно покупают жители Алтайского края.