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В Алтайском крае автомобиль Toyota протаранил машину полиции

Утром в четверг, 11 октября, в Благовещенке Toyota Mark II врезалась в автомобиль полиции, пишет газета «Родная сторона».

ДТП в Благовещенке.
ДТП в Благовещенке.
r-storona.ru

По словам очевидцев, со второстепенной дороги выехал другой автомобиль и водителю Toyota пришлось маневрировать. Он не справился с управлением и машину выбросило в сторону парковки районного отдела полиции.

В результате ДТП Toyota Mark II врезалась в припаркованную машину полиции. От удара автомобили развернуло, а Toyota снесла ограждения. Тормозной путь иномарки составил около 100 метров.

На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. У Toyota смята передняя часть, а у машины полиции — задняя.

Известно, что водитель был трезв. В аварии пострадавших нет.

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