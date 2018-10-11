В Алтайском крае автомобиль Toyota протаранил машину полиции

По словам очевидцев, со второстепенной дороги выехал другой автомобиль и водителю Toyota пришлось маневрировать. Он не справился с управлением и машину выбросило в сторону парковки районного отдела полиции.
В результате ДТП Toyota Mark II врезалась в припаркованную машину полиции. От удара автомобили развернуло, а Toyota снесла ограждения. Тормозной путь иномарки составил около 100 метров.
На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. У Toyota смята передняя часть, а у машины полиции — задняя.
Известно, что водитель был трезв. В аварии пострадавших нет.