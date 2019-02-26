В Алтайском крае автомобиль уходил от погони и попал в ДТП, пострадали 4 человека

По информации горожан, около полуночи полицейские заметили ВАЗ-21102, нарушивший ПДД. Они попытались задержать автомобиль, но на законные требования об остановке водитель не отреагировал и попытался уехать. Уходя от погони, водитель отечественного авто врезался во встречный автомобиль Subaru.
В ГИБДД Алтайского края altapress.ru информацию о погоне не подтвердили. Однако сообщили, что водитель ВАЗа не справился с управлением и столкнулся с Subaru Forester. В результате ДТП травмы получили 4 человека: 35-летний водитель иномарки и 45-летний пассажир, а также 26-летний водитель ВАЗа и его 22-летний пассажир. Трех пострадавших госпитализировали.
Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.