В Алтайском крае автомобиль уходил от погони и попал в ДТП, пострадали 4 человека

В Рубцовске в ночь на 25 февраля водитель ВАЗа пытался уехать от сотрудников ДПС и врезался в автомобиль Subaru, пишут очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск». В ДТП пострадали четыре человека.

По информации горожан, около полуночи полицейские заметили ВАЗ-21102, нарушивший ПДД. Они попытались задержать автомобиль, но на законные требования об остановке водитель не отреагировал и попытался уехать. Уходя от погони, водитель отечественного авто врезался во встречный автомобиль Subaru.

В ГИБДД Алтайского края altapress.ru информацию о погоне не подтвердили. Однако сообщили, что водитель ВАЗа не справился с управлением и столкнулся с Subaru Forester. В результате ДТП травмы получили 4 человека: 35-летний водитель иномарки и 45-летний пассажир, а также 26-летний водитель ВАЗа и его 22-летний пассажир. Трех пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.