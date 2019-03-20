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20 марта
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Автоновости

Большегрузам на месяц ограничат проезд по влажным алтайским дорогам

На месяц — с 10 апреля по 10 мая — в Алтайском крае вводится традиционное весеннее ограничение для большегрузов на проезд по дорогам регионального и межмуниципального значения, сообщает региональный минтранс.

Дальнобойщики встали вдоль трассы М-52.
Дальнобойщики встали вдоль трассы М-52.
vk.com/barneos22

Некоторые машины смогут получить специальные разрешения, которые выдает «Алтайавтодор».

Весной асфальтированные и грунтовые дороги закрываются на «весеннюю просушку» для сохранности дорожного полотна: из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. Для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения.

Для информирования водителей на дорогах региона в течение суток до введения ограничения установят соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения знаки будут демонтированы.

Временное ограничение движения не будет распространяться на:

  • международные перевозки грузов;
  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива, семян, удобрений, почты и почтовых грузов;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
  • транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • движение военного транспорта.

В минстрансе сообщают, что с документом об ограничении можно будет ознакомиться на сайте чуть позже, после согласования со всеми службами и органами.

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