Большегрузам на месяц ограничат проезд по влажным алтайским дорогам

На месяц — с 10 апреля по 10 мая — в Алтайском крае вводится традиционное весеннее ограничение для большегрузов на проезд по дорогам регионального и межмуниципального значения, сообщает региональный минтранс.

Некоторые машины смогут получить специальные разрешения, которые выдает «Алтайавтодор».

Весной асфальтированные и грунтовые дороги закрываются на «весеннюю просушку» для сохранности дорожного полотна: из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. Для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения.

Для информирования водителей на дорогах региона в течение суток до введения ограничения установят соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения знаки будут демонтированы.

Временное ограничение движения не будет распространяться на:

международные перевозки грузов;

пассажирские перевозки автобусами , в том числе международные;

в том числе международные; перевозки пищевых продуктов , сырого молока , животных , лекарственных препаратов , топлива , семян , удобрений , почты и почтовых грузов;

сырого молока животных лекарственных препаратов топлива семян удобрений почты и почтовых грузов; перевозку грузов , необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;

необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций; транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов , применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; движение военного транспорта.

В минстрансе сообщают, что с документом об ограничении можно будет ознакомиться на сайте чуть позже, после согласования со всеми службами и органами.