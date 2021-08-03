Алкотестеры и беспилотники. Алтайские власти взялись за безопасность на дорогах из-за резкого роста погибших

Резкий рост количества погибших на дорогах Алтайского края стал главной темой совещания в региональном кабмине 3 августа. Глава региона Виктор Томенко заслушал неутешительный доклад от главы ГИБДД.

Несмотря на борьбу с пьянством за рулем и другими особо опасными нарушениями, ситуация на дорогах остается очень сложной, заявил начальник ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.

Так, за половину 2021 года число погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,5%, с 79 до 111 человек. Только в июле погиб 31 человек.

Что будут делать власти

планируется разместить дополнительные стационарные камеры видеофиксации в новых местах концентрации ДТП,

будут внедряться мобильные комплексы видеофиксации для повсеместного контроля поведения водителей ( такие средства фиксации уже тестируют),

такие средства фиксации уже тестируют), оживленные участки междугородних трасс будут контролировать с воздуха с помощью беспилотников,

дополнительно закупят алкотестеры , которые «будут более широко применяться на дорогах экипажами ГИБДД»,

которые «будут более широко применяться на дорогах экипажами ГИБДД», планируются дополнительные инженерные мероприятия по разделению встречных потоков , совмещение искусственных неровностей с пешеходными переходами,

совмещение искусственных неровностей с пешеходными переходами, появится больше социальной рекламы с жуткими последствиями ДТП в местах отдыха и притяжения туристов,

продолжится воспитательный процесс в детских учреждения,

проанализируют алгоритмы оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП.

Мониторинг состояния аварийности в Алтайском крае показывает, что нередко по вине молодых водителей (2000, 2001, 2002 годов рождения) происходят ДТП, в которых пострадали либо погибли люди.