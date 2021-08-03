Алкотестеры и беспилотники. Алтайские власти взялись за безопасность на дорогах из-за резкого роста погибших

Несмотря на борьбу с пьянством за рулем и другими особо опасными нарушениями, ситуация на дорогах остается очень сложной, заявил начальник ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.
Так, за половину 2021 года число погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,5%, с 79 до 111 человек. Только в июле погиб 31 человек.
Что будут делать власти
- планируется разместить дополнительные стационарные камеры видеофиксации в новых местах концентрации ДТП,
- будут внедряться мобильные комплексы видеофиксации для повсеместного контроля поведения водителей (такие средства фиксации уже тестируют),
- оживленные участки междугородних трасс будут контролировать с воздуха с помощью беспилотников,
- дополнительно закупят алкотестеры, которые «будут более широко применяться на дорогах экипажами ГИБДД»,
- планируются дополнительные инженерные мероприятия по разделению встречных потоков, совмещение искусственных неровностей с пешеходными переходами,
- появится больше социальной рекламы с жуткими последствиями ДТП в местах отдыха и притяжения туристов,
- продолжится воспитательный процесс в детских учреждения,
- проанализируют алгоритмы оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП.
Мониторинг состояния аварийности в Алтайском крае показывает, что нередко по вине молодых водителей (2000, 2001, 2002 годов рождения) происходят ДТП, в которых пострадали либо погибли люди.
«Поэтому будет усилен контроль за качеством обучения в автошколах. На основе информации Госавтоинспекции будут приниматься решения вплоть до аннулирования лицензии», — заключили в правительстве края.