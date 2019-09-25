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Автоновости

В Алтайском крае дети угнали у родителей BMW и попали в ДТП

24 сентября в Рубцовске на ул. Рихарда Зорге BMW столкнулся с ГАЗелью. Очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск» говорят, что иномарку у родителей угнали дети.

Дети угнали машину и попали в ДТП в Рубцовске.
Дети угнали машину и попали в ДТП в Рубцовске.
"Инцидент Рубцовск"

Со слов очевидцев, одному юному угонщику 9 лет, второму — 6 лет. При развороте BMW не пропустил ГАЗель. Водитель грузовика не успел затормозить и въехал иномарке в бок.

В BMW сработали подушки безопасности, травм никто не получил.

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