В Алтайском крае дети угнали у родителей BMW и попали в ДТП

Со слов очевидцев, одному юному угонщику 9 лет, второму — 6 лет. При развороте BMW не пропустил ГАЗель. Водитель грузовика не успел затормозить и въехал иномарке в бок.
В BMW сработали подушки безопасности, травм никто не получил.
24 сентября в Рубцовске на ул. Рихарда Зорге BMW столкнулся с ГАЗелью. Очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск» говорят, что иномарку у родителей угнали дети.
Со слов очевидцев, одному юному угонщику 9 лет, второму — 6 лет. При развороте BMW не пропустил ГАЗель. Водитель грузовика не успел затормозить и въехал иномарке в бок.
В BMW сработали подушки безопасности, травм никто не получил.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter