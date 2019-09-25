В Алтайском крае дети угнали у родителей BMW и попали в ДТП

24 сентября в Рубцовске на ул. Рихарда Зорге BMW столкнулся с ГАЗелью. Очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск» говорят, что иномарку у родителей угнали дети.

Дети угнали машину и попали в ДТП в Рубцовске. "Инцидент Рубцовск"