В Алтайском крае досрочно завершится расширение важного участка Чуйского тракта

Предварительные итоги 2021-го
Часть Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края (173 — 183 км), протяженностью в 10 км, частично закрыта на время ремонтных работ. Здесь строят современную четырехполосную трассу с освещением и разделительными барьерами для встречных потоков.
Ввод запланирован на конец 2022-го. Но благодаря высоким темпам работы на 5-километровом отрезке тракта расширение ориентировочно завершится уже 25 октября.
В целом, в 2021-м в регионе будут отремонтированы и приведены к нормативу более 80 км федеральных трасс. На их ремонт и содержание из федерального бюджета ежегодно выделяется более 5 млрд рублей.
Предварительные итоги года подвел начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков на встрече с губернатором Виктором Томенко во время его рабочей поездки на объект реконструкции — участок Чуйского тракта, который уже скоро заработает в полную силу.
Планы на будущее
Анатолий Волков добавил, что обновление въездов в Барнаул со стороны важнейших транспортных артерий региона — не менее важная задача. Сегодня уже завершены работы со стороны Рубцовска (по трассе А-322). Отремонтировано 9 км дороги, освещение установлено на отрезке в 6 км.
«Также мы завершаем работу на трассе, идущей со стороны Чуйского тракта. Она ведет к Старому мосту. До 20 октября этого года мы намерены закончить реконструкцию и ввести в эксплуатацию Коммунальный мост. Был отремонтирован и подъезд со стороны Чуйского тракта. К нормативу приведены 11 км проезжей части, а на участке в 9 км установлено освещение, которого там до того не было», — рассказал Волков.
Он добавил, что в планах — работы на трассе в районе Новоалтайска, где строители намерены «развязать» транспортный узел и разгрузить дорогу, в том числе благодаря ее расширению до четырех полос. Далее на очереди — подъезд к краевой столице со стороны Павловска (это примерно 14 км дороги от аэропорта до въезда в Барнаул) и капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Работы планируется завершить к 2023 году.
К 2025 году Упрдор «Алтай» планирует реализовать еще одно направление — привести в порядок дорогу А-321 (Барнаул-Павловск-Казахстан). Сегодня трасса, протяженностью в 389 км, находится в плачевном состоянии. Она получила статус федеральной в 2020 году. По предварительным оценкам, ее ремонт продлится до 2025 года.
Все работы финансируются из федерального бюджета. На сегодняшний день освоение денег идет согласно графику и составляет более 70%.
Вероятность дополнительного финансирования
На случай, если край получит дополнительные бюджетные средства, Упрдор «Алтай» уже готовит проектную документацию на ряд запланированных объектов.
«Сейчас не стоит исключать возможность вовлечения денежных резервов. В частности, увеличения ассигнований на развитие дорожной сети из федерального бюджета или перераспределения средств между регионами. Поэтому мы должны заранее подготовить проекты, материально-техническую базу и заручиться поддержкой подрядчиков», — отметил Виктор Томенко.
Губернатор подчеркнул, что преображение дорожной инфраструктуры плодотворно отразится на экономике Алтайского края — развитии туризма, промышленности и сельского хозяйства.