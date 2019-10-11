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Автоновости

В Алтайском крае два дня подряд будут перекрывать дороги

11 и 12 октября в Алтайском крае закроют для движения несколько участков трасс, предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Дорожный конус.
Дорожный конус.
СС0

Перекрытие связано с движением военной техники. Проезд закроют для всех видов транспорта.

11 октября

  • с 12:50 до 13:40 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт»;
  • с 17:20 до 18:10 на автодороге «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский»;

12 октября

  • с 6:50 до 10:00 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки — а/д Первомайское-Новокраюшкино».

В ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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