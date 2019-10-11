В Алтайском крае два дня подряд будут перекрывать дороги

Перекрытие связано с движением военной техники. Проезд закроют для всех видов транспорта.
11 октября
- с 12:50 до 13:40 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт»;
- с 17:20 до 18:10 на автодороге «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский»;
12 октября
- с 6:50 до 10:00 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки — а/д Первомайское-Новокраюшкино».
В ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.