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Автоновости

В Алтайском крае фура «Магнита» улетела в кювет

Утром 15 января грузовик торговой сети «Магнит» съехал с трассы на участке дороги Славгород — Хабары, пишет газета «Новое время».

Авария с грузовиком 15 января.
Авария с грузовиком 15 января.
http://nzd22.ru/

Авария случилась между селом Гальбштадт и поворотом на Подсосново. Автомобиль развернуло поперек дороги, а прицеп стащило в кювет, где он перевернулся.

Пострадавших в результате ДТП.

Причиной аварии могла стать гололедица.

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