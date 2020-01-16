В Алтайском крае фура «Магнита» улетела в кювет

Авария случилась между селом Гальбштадт и поворотом на Подсосново. Автомобиль развернуло поперек дороги, а прицеп стащило в кювет, где он перевернулся.
Пострадавших в результате ДТП.
Причиной аварии могла стать гололедица.
Утром 15 января грузовик торговой сети «Магнит» съехал с трассы на участке дороги Славгород — Хабары, пишет газета «Новое время».
Авария случилась между селом Гальбштадт и поворотом на Подсосново. Автомобиль развернуло поперек дороги, а прицеп стащило в кювет, где он перевернулся.
Пострадавших в результате ДТП.
Причиной аварии могла стать гололедица.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter