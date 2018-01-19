В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улиц Коммунарский переулок и Красноармейская. По словам очевидцев, водитель ВАЗ 2112 при проезде перекрестка не пропустил "Газель", которая ехала по встречной полосе.

На снимках с места ДТП видно, что от удара легковушке смяло бок. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили проблему без вызова служб.

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