В Бийске утром 19 января столкнулись "Газель" и легковушка, сообщают очевидцы в группе "Аварком22 Бийск".
В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
В Алтайском крае "Газель" протаранила легковушку. Фото : vk.com/avarcom22bsk.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улиц Коммунарский переулок и Красноармейская. По словам очевидцев, водитель ВАЗ 2112 при проезде перекрестка не пропустил "Газель", которая ехала по встречной полосе.
На снимках с места ДТП видно, что от удара легковушке смяло бок. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили проблему без вызова служб.
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