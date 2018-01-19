В Барнауле у фуры во время движения оторвался прицеп.

В Барнауле утром 19 января у грузовика на ходу отцепился прицеп, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". На месте ДТП образовалась пробка.
Свидетели происшествия рассказали, что оно произошло на пересечении улицы Малахова и проспекта Космонавтов. Прицеп отвалился, когда фура ехала. О пострадавших не сообщается.
По сообщениям очевидцев, сейчас перекрыт проезд на улицу Малахова с пр. Космонавтов.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.