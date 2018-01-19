В Барнауле у фуры во время движения оторвался прицеп.

Свидетели происшествия рассказали, что оно произошло на пересечении улицы Малахова и проспекта Космонавтов. Прицеп отвалился, когда фура ехала. О пострадавших не сообщается.

По сообщениям очевидцев, сейчас перекрыт проезд на улицу Малахова с пр. Космонавтов.

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