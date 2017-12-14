В Республике Алтай 13 декабря водитель фуры не уступил дорогу и наехал на пешехода, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае фура сбила мужчину на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае фура сбила мужчину на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло в селе Майма около 7.30. Автомобиль Scania Р114 под управлением 41-летнего водителя не уступил дорогу и наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.
В результате аварии пешехода с полученными травами доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась.
Экспертиза показала, что водитель был трезв. Полицейские проводят расследование.
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