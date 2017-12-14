На Алтае фура сбила мужчину на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае фура сбила мужчину на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло в селе Майма около 7.30. Автомобиль Scania Р114 под управлением 41-летнего водителя не уступил дорогу и наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате аварии пешехода с полученными травами доставили в больницу. Госпитализация не потребовалась.

Экспертиза показала, что водитель был трезв. Полицейские проводят расследование.