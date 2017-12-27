Алтайский дальнобойщик показал на видео, как задавил китайского грузчика

Напомним, предпринимателя Алексея Герасимова из села Солонешное задержали в Китае после несчастного случая при загрузке фуры. Дальнобойщика попросили подъехать к другому грузовику, чтобы переложить груз. Действиями Алексея руководил хозяин этого груза. При движении задним ходом Герасимов случайно наехал на грузчика, который впоследствии умер в больнице. Алексея задержали и посадили в изолятор. Идет следствие.

Алексей Герасимов попытался наглядно объяснить, как произошла трагедия. Его действиями руководил хозяин груза. По словам Алексея, он дал задний ход, чтобы подъехать к соседней фуре для выгрузки товара. В этот момент из ее кузова выпал молодой человек. Хватило нескольких секунд, чтобы грузчика зажало между двух фур. По словам Алексея, из-за слепой зоны он попросту не заметил, что позади кто-то есть.

От полученных травм китайский грузчик скончался, его семья потребовала денежную компенсацию за потерю кормильца. Китайский адвокат, который защищает интересы дальнобойщика, сейчас пытается добиться смягчения наказания и уменьшения суммы выплаты. Предварительно он попросил собрать 5 миллионов рублей. Жена алтайского дальнобойщика продала все имущество, кроме жилья, и выручила всего 1 млн рублей. Деньги на адвоката ей помогли собрать неравнодушные люди.

Узнать реквизиты для перечисления средств можно в группе помощи Алексею в "Одноклассниках" по ссылке.