Жена алтайского дальнобойщика, задержанного в Китае, продала имущество, чтобы спасти мужа

Дальнобойщик из Алтайского края оказался под следствием в Китае после того, как придавил своей фурой рабочего. Его жена уже продала большую часть имущества, чтобы помочь супругу, сообщает сайт АКЗС.
Предприниматель Алексей Герасимов из села Солонешное работает дальнобойщиком на собственной машине. При загрузке фуры в Манчжурии Алексея попросили подъехать к другой фуре, чтобы переложить груз. При движении задним ходом он случайно наехал на китайца-грузчика.
С 22 ноября мужчина находится в следственном изоляторе, ожидая суда. Семья погибшего китайца готова заключить мирное соглашение за 11 млн рублей. По их оценкам столько мужчина мог заработать. Альтернативой мировому соглашению может быть тюремное заключение сроком минимум на 4 года в китайской тюрьме.
Сейчас семья дальнобойщика ищет деньги на адвоката. В Китае цены на его услуги начинаются от 450 тыс. рублей. Бесплатный адвокат не сможет защитить Алексея Герасимова, потому что в его практике не было подобных дел.
От уровня работы адвоката зависит будущее россиянина. По прогнозам, даже если суд признает общую вину нескольких человек и Алексей не получит реальный срок, ему все равно придется возмещать ущерб.
Жена Алексея Герасимова уже продала большую часть имущества. Она смогла собрать лишь часть необходимых денег на адвоката.
Депутат краевого Законодательного Собрания Андрей Осипов материально помог семье, но этих денег недостаточно. Кроме того, водитель не может продать фуру, пока идет следствие.
Семья Алексея Герасимова просит помощи. Реквизиты для перечисления средств на адвоката Алексею Герасимову опубликованы на странице Натальи Герасимовой "Вконтакте".
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