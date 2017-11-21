Дальнобойщика из Алтайского края задержали в Китае из-за гибели человека

Алексей Герасимов работает дальнобойщиком на собственной машине, у него ИП. Мужчина перевозит грузы из Китая и обратно. 9 ноября он пересек российско-китайскую границу, а утром 13 ноября на погрузке произошел несчастный случай.

Китайцы загружали фуру Алексея и попросили его подъехать задним ходом к другой фуре, чтобы переложить груз. Мужчина сел в машину и потихоньку начал пятиться назад. Тем временем грузчики залезли в прицеп той фуры, с которой нужно было перегружать товар, и ждали, когда он к ним подъедет. Действиями водителями руководил китаец — хозяин этого груза. Когда россиянин уже почти подъехал к фуре, один из китайцев либо выпрыгнул либо его толкнули — и оказался зажатым между двумя грузовиками. Очевидцы тут же вызвали "скорую", которая увезла пострадавшего в больницу, где он впоследствии скончался.

Алексей Герасимов утверждает, что не видел человека за своей фурой, и к тому же надеялся на хозяина груза, который руководил его действиями.

Тест на алкогольное опьянение у Алексея показал отрицательный результат. Мужчину свозили в больницу, взяли кровь, после чего увезли на допрос. Все действия до и после снимались на камеру.

Наталья Герасимова,

супруга Алексея:

У мужа забрали документы, загранпаспорт, машину поставили на стоянку и не разрешили к ней подходить. Допрашивали, давали подписать какие-то документы. Переводчица сказала, что это и есть его показания, потом его отпустили. На следующий день его вызвали на встречу с родственниками погибшего — родителями, тещей, женой и ребенком. Все они, как перевели Алексею, были на иждивении у погибшего грузчика. Следователь предложил мужу отдать деньги родственникам погибшего и на этом разойтись. Они запросили 11 миллионов рублей. Муж сказал, что у него таких денег пока нет, дома собирают, все продают, и его опять отпустили.

16 ноября Алексея вызвали на следственный эксперимент: проверили тормозную систему. Сказали, что на все исправно, и опять отпустили, при этом уточнив, что надо ждать, а чего — не известно. 17 ноября Алексей приехал к ним в отдел, чтобы взять хоть какие-то документы, подтверждающие его вину. Но ему отказали, заявив, что не положено.

Наталья Герасимова,

супруга Алексея:

Я обратилась за помощью в российское посольство в Пекине в самый первый день. Мне ответили, что все зарегистрировали, будут дожидаться, когда китайская полиция им вышлет документы о происшествии. Если что, со мной будут связываться. 14 ноября им позвонил муж и попросил помочь ему, но ему ответили, что они не могут ни приехать, ни отправить кого-то. Сказали, надо ждать и искать адвоката. 20 ноября 2017 года мужа вызвали в инспекцию на допрос, где уточнили, что идет следствие и документы будут передавать в полицию. Не знаем, хорошо это или плохо. Мы ничего не знаем, что там происходит. Вообще, что это за инспекция или отдел, имеют ли они право забирать документы у гражданина РФ, если в письменном виде пока не выдвинули обвинение?

Наталья Герасимова обратилась за помощью в МИД Читы, Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков и в приемную Президента РФ. В МИДе сказали, что получили ее обращение, все изучили и готовят какие-то документы для Алексея или для китайской стороны. Женщина также нашла юриста из Читы, который запросил за свои услуги около миллиона рублей.

Семья Алексея Герасимова просит жителей Алтайского края оказать им любую посильную помощь, чтобы помочь мужчине выпутаться из этой сложной ситуации.