Адвокаты алтайского экс-банкира заявили об унижении и "пытках" своего подзащитного

Экс-директору алтайского филиала "Россельхозбанка" Евгению Роговскому поставили тяжелый диагноз (онкологическое заболевание) в сентябре. 9 ноября его госпитализировали. Поэтому 14 ноября, когда адвокаты заявили свое ходатайство, его на заседании суда не было.

Поддержать товарища на суд пришли трое человек, в том числе экс-депутат АКЗС Василий Куц и экс-глава администрации Центрального района Александр Сираш — на процессе они были слушателями. Само же заседание продлилось совсем недолго.

Приостановить до выздоровления

Для начала судья Дмитрий Сургуцкий зачитал все документы, которые пришли в суд к этому моменту. Среди них — ответ на его запрос в краевой онкоцентр. Судья просил уточнить, обращался ли Роговский за медпомощью, если да, то когда, есть ли у него заболевания, не дающие участвовать в заседаниях суда.

В ответе главврач медучреждения подтвердил диагноз и сообщил, что есть предпосылки провести пациенту более щадящую операцию, для чего требуется выезд в Москву. Согласно ответу главврача, состояние Роговского в настоящий момент удовлетворительное.

Затем адвокат Роговского Андрей Лихторович заявил свое ходатайство: приостановить производство до выздоровления его подзащитного.

Отложить до уточнения

Представители других подсудимых сказали, что без Роговского дело не может быть рассмотрено — в том смысле, что если уж приостанавливать разбирательства, то полностью, в отношении всех подсудимых (а их пятеро).

При этом представитель Ольги Антипиной сказал также, что "мы могли бы сделать перерыв на выяснение всех обстоятельств госпитализации, а вопрос, приостанавливать или нет, отложить до следующего судебного заседания".

В итоге судья на этом судебном заседании ходатайство защитников Роговского оставил без удовлетворения. Он решил направить в медучреждение дополнительный запрос (так как в предоставленной информации не нашел ответов на ряд вопросов) и объявил перерыв на неделю — до 21 ноября.

Просят ускорить

А днем раньше, 13 ноября, один из адвокатов Роговского Павел Текутьев заявил о затягивании судьей решения об оказании медицинской помощи своему подзащитному. Об этом он написал в заявлении, поданном в несколько инстанций — председателям Алтайского краевого и Октябрьского районного судов, прокурору края и судье Дмитрию Сургуцкому.

Текутьев сообщает, что 30 октября Роговский подал судье заявление о том, что ему нужно лечиться, и попросил разрешить ему выехать в Российский онкологический научный центр Минздрава РФ (то есть в Москву). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и без разрешения выехать не может.

31 октября на суде заявление рассмотрели, медицинские документы исследовали. Документы прямо свидетельствуют о тяжелой болезни Роговского и необходимости его явки в Российский онкоцентр в сжатые сроки.

7 ноября в суде допросили заслуженного врача завотделением краевого онкодиспансера Сергея Варламова. Он тоже подтвердил диагноз. И объяснил: после того, как диагноз поставлен, надо начать лечиться в течение 10 дней. Краевой онкодиспансер не может проводить операции с применением робототехники, и если делать операцию в крае, пациент может остаться инвалидом.

Адвокат подчеркивает, что заболевание выявили больше двух месяцев назад, а судья рассмотрение заявления Роговского затягивает — его действия можно "расценивать как "пытки", запрещенные международными нормами", полагает он. Ситуация, в которой находится его заболевший подзащитный, является для него унизительной.

Павел Текутьев,

адвокат (из заявления от 13 ноября):

По сути, из-за нежелания решить жизненно важный вопрос об оказании Роговскому своевременной и надлежащей помощи его жизнь поставлена под угрозу, и каждый день уменьшает шансы на нормальное существование.

Справка

Первое рассмотрение уголовного дела "Изумрудной страны" в суде состоялось 1 февраля 2017 года. Дело было возбуждено УФСБ по Алтайскому краю еще в середине 2012 года, за полгода до этого "Россельхозбанк" прекратил перекредитовывать предприятия, находившиеся под контролем Ольги Антипиной.

По делу также проходят Ольга Антипина, бывший зам директора филиала "Россельхозбанка" Константин Гладышев, арбитражный управляющий Михаил Колесников, который какое-то время был президентом "Изумрудной страны", и Елена Павловская, ранее работавшая в агрохолдинге. Все они обвиняются в мошенничестве.