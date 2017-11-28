Арестованному в Китае алтайскому дальнобойщику собрали 220 тысяч рублей

Напомним, предпринимателя Алексея Герасимова из села Солонешное задержали в Китае после несчастного случая при загрузке фуры. Дальнобойщика попросили подъехать к другому грузовику, чтобы переложить груз. Действиями Алексея руководил китаец — хозяин этого груза. При движении задним ходом Герасимов случайно наехал на китайца-грузчика, который впоследствии умер в больнице. Алексея задержали и посадили в изолятор. Идет следствие.

К утру 28 ноября семье Герасимовых удалось собрать 220 тысяч из 500 необходимых на услуги адвоката.

Наталья Герасимова,

супруга Алексея:

— Как нам сказали, адвокат стоит около 50 тысяч юаней, это около 450 тысяч рублей. Пока неизвестно, найдем ли мы представителя, который будет решать дела с адвокатом от моего имени, или мне самой придется ехать в Китай. Так что пока непонятно, хватит ли этих 500 тысяч, или нужно будет больше.

В Китай на заработки Алексей решил отправиться после того, как ему не удалось выручить деньги за сено, которое они со старшим сыном заготавливали все лето. Люди, собиравшиеся за него заплатить, не смогли отдать долг деньгами и рассчитались тремя стельными коровами.

Наталья Герасимова,

супруга Алексея:

— Он же уехал и оставил нас без копейки денег. Все, что было, потратил на солярку, чтобы добраться до Китая. Сказал, что приедет, выгрузится, получит первые деньги и сразу же пришлет их нам. А в результате и заработать не успел, и под следствие попал. Сейчас живем на то, что летом с огорода собрали, да еще мама моя помогает.

С тех пор, как 22 ноября Алексея посадили в изолятор, Наталья не может с ним связаться. Женщина переживает, что даже не смогла поздравить супруга с днем рождения, который был у него 26 ноября.

Наталья Герасимова,

супруга Алексея:

— 27 ноября я разговаривала с Посольством России в Китае, наконец-то им пришло письмо из полиции, что Алексей задержан, идет следствие. Больше они ничего пока не знают. Сказали, что могут попытаться встретиться с Лешей, и то могут не разрешить. В ход следствия они не имеют право вмешиваться. В общем, все что от их зависело, они сделали. Еще объяснили, что перевода в Россию вряд ли удастся добиться, китайцы на это не идут. Сейчас там 45 человек из России сидит, ни одного не перевели. Посоветовали как можно быстрее нанимать адвоката, чтобы он занимался переговорами с потерпевшей стороной до суда, иначе может быть поздно.

Семья погибшего китайца готова заключить мирное соглашение за 11 млн рублей. По их оценкам, столько мужчина мог заработать. Наталья говорит, что это баснословно завышенная сумма, столько им никогда не собрать. Альтернативой мировому соглашению может быть тюремное заключение на 4-7 лет в китайской тюрьме.

Наталья Герасимова,

супруга Алексея:

— Со мной оттуда связывается знакомый Алексея, китаец Юра. Он обещал попробовать передать ему деньги в изолятор, чтобы он мог там хотя бы еду себе покупать. Неизвестно ведь, как там кормят. Деньги для Алексея ему передали барнаульские парни, которые тоже грузятся в Маньчжурии. Кстати, он же сказал мне, что хозяина груза, который руководил действиями Алексея, тоже "закрыли".

Ситуацию осложняет то, что Наталья временно не работает. На руках у нее остался пятилетний сын, старшего осенью проводили в армию.

Наталья Герасимова,

супруга Алексея:

— Мне говорят: продавайте все, лишь бы откупиться. Ну я выставила, что могла, кое-что продала. Сейчас еще остался трактор МТЗ-82 с куном (навесным оборудованием для сбора сена). За это я прошу 600 тысяч рублей, потому что кун абсолютно новый, а трактор только что отремонтированный, тоже в прекрасном состоянии. Есть еще пресс-подборщик для сена за 250 тысяч рублей. Если все это продать, уже было бы намного легче решать наши проблемы. Но пока никто не покупает.

Узнать реквизиты для перечисления средств и посмотреть технику, которую продает Наталья, можно в группе помощи Алексею в "Одноклассниках" по ссылке.