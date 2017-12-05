Алтайского дальнобойщика выпустили из китайской тюрьмы за деньги

Напомним, предпринимателя Алексея Герасимова из села Солонешное задержали в Китае после несчастного случая при загрузке фуры. Дальнобойщика попросили подъехать к другому грузовику, чтобы переложить груз. Действиями Алексея руководил китаец — хозяин этого груза. При движении задним ходом Герасимов случайно наехал на китайца-грузчика, который впоследствии умер в больнице. Алексея задержали и посадили в изолятор. Идет следствие.

Сразу после выхода из изолятора мужчина заселился в гостиницу. Документы ему пока не вернули. Как сообщила Наталья Герасимова, в тюрьме ее супругу пришлось несладко: он пожаловался на плохие условия и на то, что простыл, пока был в заключении. Деньги, которые ему передавали в изолятор на покупку еды, до Алексея не дошли.

Через два дня у мужчины запланирована встреча с адвокатом. По сведениям Натальи Герасимовой, защитника они наняли по рекомендациям "хороших людей" из международного отдела логистической компании в Маньчжурии, с которой работал Алексей. С адвокатом подпишут соглашение о сотрудничестве. Его услуги, как сообщалось ранее, обойдутся в 500 тысяч рублей. Помимо этого, семье будут необходимы средства на переводчика и на компенсацию родственникам погибшего, о размере которой они пока не договорились.

Как ранее писал altapress.ru, в Китай на заработки Алексей решил отправиться после того, как ему не удалось выручить деньги за сено, которое они со старшим сыном заготавливали все лето. Люди, собиравшиеся за него заплатить, не смогли отдать долг деньгами и рассчитались тремя стельными коровами. Последние деньги из семейного бюджета мужчина потратил на солярку, чтобы добраться до Китая, надеясь вскоре там заработать и помочь семье. Из-за несчастного случая Алексей не успел заработать, и теперь, чтобы помочь ему выпутаться из этой истории, семья продает всю сельскохозяйственную технику, которая у них есть.

Узнать реквизиты для перечисления средств и посмотреть технику, которую продает Наталья, можно в группе помощи Алексею в "Одноклассниках" по ссылке.