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Автоновости

В Алтайском крае ищут разработчика умной транспортной системы

В Алтайском крае будут создавать интеллектуальную транспортную систему. Тендер на сумму 207 млн рублей уже объявлен краевым управлением автомобильных дорог.

"Ростелеком" внедрил "Безопасный город" в Сибири.
"Ростелеком" внедрил "Безопасный город" в Сибири.
архив компании "Ростелеком"

Как сообщает RosTender.info, заявки на конкурс принимаются до 10 августа.

Победители предстоит разработать интеллектуальную транспортную систему с автоматизацией процессов дорожного движения в рамках Барнаульской городской агломерации.

Система должна оптимизировать транспортные потоки и пропускную способность, снизить риски ДТП.

По всей вероятности, интеллектуальная транспортная система Барнаульской агломерации будет входить в федеральную систему «Безопасный город» или «Умный город». По крайне мере, такая интеграция должна быть предусмотрена.

ИТС включает подсистемы управления транспортно-дорожным комплексом, каналы связи, создание центра обработки данных с серверным и коммутационным оборудованием и центра диспетчерского управления.

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