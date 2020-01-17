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Автоновости

В Алтайском крае из-за метели начали закрывать автодороги

17 января из-за метели и плохой видимости для всех видов транспорта ограничили движение по нескольких участкам автодорог, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Перекрытие дорог, метель.
Перекрытие дорог, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Закрыты для движения:

  • автодорога К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»);
  • автодорога К-03 («Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»);
  • автодорога К-13 («Алейск — Петропавловское — Смоленское»);
  • автодорога К-18 («Алейск — Чарышское»).

Другие дороги федерального и регионального значения открыты.

В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

Непогода продержится два дня, 17 и 18 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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