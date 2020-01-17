В Алтайском крае из-за метели начали закрывать автодороги

Закрыты для движения:
- автодорога К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»);
- автодорога К-03 («Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»);
- автодорога К-13 («Алейск — Петропавловское — Смоленское»);
- автодорога К-18 («Алейск — Чарышское»).
Другие дороги федерального и регионального значения открыты.
В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.
Непогода продержится два дня, 17 и 18 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение.