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Автоновости

В Алтайском крае из-за метели закрыли трассу

С 16:30 24 декабря в Алтайском крае закрыли для грузовиков и пассажирских автобусов автодорогу на Рубцовск.

Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

Временно перекрыта трасса А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан» (с 11 по 298 км). Как уточнили в краевой Госавтоинспекции, движение будет восстановлено по мере улучшения погодной обстановки.

В условиях непогоды не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, лучше воздержаться от дальних поездок.

В случае острой необходимости выезда желательно воспользоваться железнодорожным транспортом. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге — обращаться по телефонам 112, либо 101.

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