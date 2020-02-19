В Алтайском крае из-за непогоды начали закрывать дороги

Движение временно ограничили для всех видов транспорта на автодороге К-22 «Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород» (от с. Нижняя Суетка до поворота на н.п. Владимира Ильича с 165 до 175 км).

Дорогу откроют как только улучшится погода.

В Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок.

Что с погодой

По сообщению Алтайского ЦГМС, в крае днем 19 и в первой половине ночи 20 февраля будет сильный ветер 15−20 м/с с порывами местами до 25 м/с. Пройдет снег, мокрый снег, местами сильный с метелью.