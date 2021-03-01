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В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли несколько федеральных трасс

В Алтайском крае из-за усилившейся метели перекрыли несколько трасс регионального и федерального значения.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
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Движение ограничено для снижения рисков возникновения ДТП, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Перекрыты следующие участки трасс:

  • «А-322» — от села Поспелиха до границы Казахстана, протяженностью от 213 до 298 км.;
  • «К-03» — от города Змеиногорска до города Рубцовска на участке от 0 до 71 км.;
  • «К-09» — от села Поспелиха до границы Казахстана (на всем протяжении) на участке от 0 до 169 км.;
  • «К-26» — от города Горняк до села Староалейское, протяженностью от 40 до 75 км.

Отмечается, что для расчистки дорог привлечены бригады ДРСУ. На закрытых для движения участках дорог работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, сотрудники дорожно-патрульной службы МВД России по Алтайскому краю.

О перекрытии трасс оповещены водители дальних рейсов, предупреждены старосты и главы населенных пунктов, прилегающих к закрытым участкам.

Напомним, что в первый день весны в Алтайском крае ожидаются снег, местами сильный снег с дождем, метели, усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы 19−24 метров в секунду.

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