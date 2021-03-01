В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли несколько федеральных трасс

В Алтайском крае из-за усилившейся метели перекрыли несколько трасс регионального и федерального значения.

Движение ограничено для снижения рисков возникновения ДТП, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Перекрыты следующие участки трасс: «А-322» — от села Поспелиха до границы Казахстана , протяженностью от 213 до 298 км.;

протяженностью от 213 до 298 км.; «К-03» — от города Змеиногорска до города Рубцовска на участке от 0 до 71 км.;

«К-09» — от села Поспелиха до границы Казахстана ( на всем протяжении) на участке от 0 до 169 км.;

на всем протяжении) на участке от 0 до 169 км.; «К-26» — от города Горняк до села Староалейское , протяженностью от 40 до 75 км.

Отмечается, что для расчистки дорог привлечены бригады ДРСУ. На закрытых для движения участках дорог работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, сотрудники дорожно-патрульной службы МВД России по Алтайскому краю.

О перекрытии трасс оповещены водители дальних рейсов, предупреждены старосты и главы населенных пунктов, прилегающих к закрытым участкам.

Напомним, что в первый день весны в Алтайском крае ожидаются снег, местами сильный снег с дождем, метели, усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы 19−24 метров в секунду.