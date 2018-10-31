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Автоновости
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В Алтайском крае кроссовер Toyota на скорости врезался в автобус

В Рубцовске днем 31 октября автомобиль Toyota Harrier столкнулся с автобусом ПАЗ. Пострадал водитель иномарки, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП в Рубцовске 31 октября.
ДТП в Рубцовске 31 октября.
Кристина Никитенко в vk.com/incident_rubtsovsk

ДТП произошло в 12:40 на улице Ростовская. По предварительной информации, 39-летний водитель Toyota Harrier нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту № 4. За рулем общественного транспорта был 59-летний мужчина.

На снимках с места ДТП видно, что от удара Toyota Harrier серьезно смяло, сработали подушки безопасности.

В результате аварии водитель Toyota получил травмы, его госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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