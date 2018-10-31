В Алтайском крае кроссовер Toyota на скорости врезался в автобус

ДТП произошло в 12:40 на улице Ростовская. По предварительной информации, 39-летний водитель Toyota Harrier нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту № 4. За рулем общественного транспорта был 59-летний мужчина.
На снимках с места ДТП видно, что от удара Toyota Harrier серьезно смяло, сработали подушки безопасности.
В результате аварии водитель Toyota получил травмы, его госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.