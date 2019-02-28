Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Алтайском крае легковушка слетела с дороги в кювет

На трассе под Рубцовском 28 февраля автомобиль съехал с дороги, пишут очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск». По словам очевидцев, на дороге очень скользко.

Автомобиль съехал с дороги.
Автомобиль съехал с дороги.
vk.com/incident_rubtsovsk

Подписчики отмечают, что водитель автомобиля пошел на обгон и не справился с управлением.

Автомобиль съехал с дороги.
Автомобиль съехал с дороги.
vk.com/incident_rubtsovsk

О пострадавших не сообщается.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость