В Алтайском крае легковушка слетела с дороги в кювет

Подписчики отмечают, что водитель автомобиля пошел на обгон и не справился с управлением.
Автомобиль съехал с дороги.
vk.com/incident_rubtsovsk
О пострадавших не сообщается.
На трассе под Рубцовском 28 февраля автомобиль съехал с дороги, пишут очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск». По словам очевидцев, на дороге очень скользко.
Подписчики отмечают, что водитель автомобиля пошел на обгон и не справился с управлением.
О пострадавших не сообщается.
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