В Алтайском крае льготникам поднимут стоимость проезда в транспорте

Издание заявило, что «такую инициативу предлагают с целью сохранения транспортной доступности для льготников». Предполагается, что по новым ценам проездные начнут продавать на июль.
Льготные проездные как мера соцподдержки действуют в Алтайском крае с 2009 года. Ими пользуются около 80−100 тыс. человек. Это:
- федеральные льготники — инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», «семипалатинцы» и др.;
- краевые льготники — ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий; лица, сопровождающие детей-инвалидов.