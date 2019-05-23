В Алтайском крае льготникам поднимут стоимость проезда в транспорте

С 15 июня стоимость проездных билетов на общественный транспорт в Алтайском крае поднимется с 300 до 330 рублей. Соответствующий проект постановления подготовили в правительстве региона, передает «Алтайская правда».

Издание заявило, что «такую инициативу предлагают с целью сохранения транспортной доступности для льготников». Предполагается, что по новым ценам проездные начнут продавать на июль.

Льготные проездные как мера соцподдержки действуют в Алтайском крае с 2009 года. Ими пользуются около 80−100 тыс. человек. Это: