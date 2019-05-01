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Автоновости

В Алтайском крае машина скорой помощи провалилась в огромную яму

В Камне-на-Оби 1 мая автомобиль скорой помощи угодил колесом в большую в дорожную яму на улице Ворошилова, пишут «Каменские известия».

Автомобиль в яме.
Автомобиль в яме.
"Каменские известия", izvestiy-kamen.ru

По информации издания, яма достигает практически 1,5 метра в глубину, а диаметр и вовсе приближается к двухметровой отметке. Какие повреждения получила машина скорой помощи, неизвестно.

После происшествия каменцы воткнули в яму дерево и повязали на ветви красные ленточки, чтобы водители смогли заметить этот провал.

Яма.
Яма.
«Каменские известия», izvestiy-kamen.ru

Местные жители считают, что яма появилась из-за зимнего порыва водопровод. По их предположениям, несмотря на то, что коммунальщики порыв устранили, почва была значительно размыта, поэтому и произошел обвал. При выезде на место провала представители «Теплосетей» обнаружили, что яма уже засыпана.

Напомним, ранее автомобиль скорой помощи провалился в яму в селе Первомайское.

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