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Автоновости

В Алтайском крае могут появиться автомобильные госномера 222

Автомобилисты в Алтайском крае смогут получить номера с трехзначным кодом, пишет «Коммерсант». Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

Автомобили на парковке под Барнаулом
Автомобили на парковке под Барнаулом
Иван Кузьмин

Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. То есть в Алтайском крае это может быть номер 222.

Сегодня трехзначный код может начинаться только с 1 или 7. Это правило отменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков.

Новый приказ может привести к росту цен на номера, считает глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева, потому что их производство будет более затратным.

Источники в МВД сообщили изданию, что производители лукавят и проблем не будет.

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