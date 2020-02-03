В Алтайском крае могут появиться автомобильные госномера 222

Автомобилисты в Алтайском крае смогут получить номера с трехзначным кодом, пишет «Коммерсант». Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. То есть в Алтайском крае это может быть номер 222.

Сегодня трехзначный код может начинаться только с 1 или 7. Это правило отменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков.

Новый приказ может привести к росту цен на номера, считает глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева, потому что их производство будет более затратным.

Источники в МВД сообщили изданию, что производители лукавят и проблем не будет.