В Алтайском крае на границе двух районов построят двухуровневую развязку

Пока подготовительные работы идут на участке реконструкции федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт», с 173 по 183 км. Дорогу здесь расширят, это станет продолжением четырехполосного отрезка по направлению от Барнаула к границе с Новосибирской областью.
Помимо развязки, появится подземный пешеходный переход у села Озерки, девять переходно-скоростных полос и пешеходные дорожки, новое электроосвещение, остановочные павильоны.
Между Сибирским и Озерками построят площадку отдыха, рассчитанную на большегрузы.
Ввод в эксплуатацию запланирован в ноябре 2022 года.
В управлении напомнили, что в этом строительном сезоне начнут расширение до четырех полос еще двух участков Чуйского тракта общей протяженностью 15 км: от Новоалтайска в сторону Бийска (212−223 км) и на въезде в Бийск со стороны Барнаула (341−345 км).