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Автоновости

В Алтайском крае на границе двух районов построят двухуровневую развязку

На границе Тальменского и Первомайского районов в Алтайском крае появится новая транспортная развязка, рассказали в Упрдор «Алтай». Дорожники приступят к строительству в мае.

На Чуйском тракте приступают к строительству двухуровневой развязки.
На Чуйском тракте приступают к строительству двухуровневой развязки.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Пока подготовительные работы идут на участке реконструкции федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт», с 173 по 183 км. Дорогу здесь расширят, это станет продолжением четырехполосного отрезка по направлению от Барнаула к границе с Новосибирской областью.

Помимо развязки, появится подземный пешеходный переход у села Озерки, девять переходно-скоростных полос и пешеходные дорожки, новое электроосвещение, остановочные павильоны.

Между Сибирским и Озерками построят площадку отдыха, рассчитанную на большегрузы.

Ввод в эксплуатацию запланирован в ноябре 2022 года.

В управлении напомнили, что в этом строительном сезоне начнут расширение до четырех полос еще двух участков Чуйского тракта общей протяженностью 15 км: от Новоалтайска в сторону Бийска (212−223 км) и на въезде в Бийск со стороны Барнаула (341−345 км).

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