В Алтайском крае на скользкой трассе перевернулся автомобиль

Судя по следам, водитель самостоятельно выбрался из машины и покинул место ДТП. Местные жители вызвали участкового, чтобы не допустить мародерства.
Автомобилисты также предупреждают других водителей о том, что на дороге крайне скользко.
На трассе из Барнаула в Камень-на-Оби в нескольких километров от села Батурово утром 3 марта очевидцы обнаружили лежащую на крыше в кювете Toyota Corona. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
Судя по следам, водитель самостоятельно выбрался из машины и покинул место ДТП. Местные жители вызвали участкового, чтобы не допустить мародерства.
Автомобилисты также предупреждают других водителей о том, что на дороге крайне скользко.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter