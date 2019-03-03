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Автоновости

В Алтайском крае на скользкой трассе перевернулся автомобиль

На трассе из Барнаула в Камень-на-Оби в нескольких километров от села Батурово утром 3 марта очевидцы обнаружили лежащую на крыше в кювете Toyota Corona. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Перевернутый седан у Батурово.
Перевернутый седан у Батурово.
"Инцидент Барнаул".

Судя по следам, водитель самостоятельно выбрался из машины и покинул место ДТП. Местные жители вызвали участкового, чтобы не допустить мародерства.

Автомобилисты также предупреждают других водителей о том, что на дороге крайне скользко.

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