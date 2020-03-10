В Алтайском крае на трассах по крышу заметает автомобили

В Алтайском крае, по информации на 10 марта, закрыли для движения более полутора десятков направлений. Автомобилисты публикуют фото с трасс. Машины заметает снегом по самую крышу.

На кадрах, опубликованных в группе «Инцидент Бийск», дорога между Шилово и Ивановкой Калманского района.

9 марта спасатели МЧС в течение дня вызволяли автомобили, попавшие в снежный плен, в Шипуновском, Егорьевском, Локтевском, Третьяковском, Бурлинском, Новичихинском, Мамонтовском, Хабарском, Косихинском, Петропавловском, Заринском, Алейском, Поспелихинском, Кытмановском и Калманском районах.

В ночь с 8 на 9 марта алтайские спасатели срочно доставили беременную женщину из небольшого села Зеркалы в райцентр Шипуново на снегоходе.

Госавтоинспекция и МЧС настоятельно рекомендуют в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок.